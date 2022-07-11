衛福部長陳時中將代表民進黨參選台北市長，並表達「責任來，我就扛。」台北市議員應曉薇11日再問陳時中「萬華是不是疫情破口？」她炮轟陳除了扛起7634條因為疫情死亡的人命，還能扛什麼？

去年新冠疫情爆發，疫情最嚴重的5、6月萬華死亡人數達114人，同時萬華遭抹黑疫情破口時，陳時中不忘雪上加霜，直至今年7月10日全國因為疫情死亡人數7624人，應曉薇問陳時中能扛什麼？

應曉薇指出，萬華疫情期間生靈塗炭、悲痛無助的時候，在地立委林昶佐不顧地方遭受汙名，在立法院護航陳時中投下反對公開「3＋11」會議紀錄。陳時中防疫無作為讓萬華被甩鍋是破口，帶來的汙名、歧視與排擠，直到今日萬華百業蕭條，ㄧ場在環南市場的政治秀，希望萬華市民不要忘記。

她說，陳時中為了市長路，除了逢迎諂媚，在防疫上為守護台灣做了什麼嗎？除了萊豬、核食，請台北市民都不要忘記「我們一起排隊買口罩」、「我們一起苦苦等待打疫苗」、「我們一起高價搶購快篩試劑」的日子。

應曉薇質疑，1位指揮官鋪天蓋地為「3＋11」錯誤政策掩飾真相，看著口罩選擇性給國家隊、為了採購國產疫苗淪靠國外疫苗捐助、連快篩試劑遭踢爆獨厚小吃店，陳時中曾「苦民所苦、疾民所疾」真的站在平凡百姓這一邊嗎？

她強調，政黨政治尊重民進黨指派任何人參選台北市長，唯獨指派陳時中選市長深感諷刺，「一個好的僕人應該忠實、醜陋、殘忍」？陳時中言行舉止只有權力與傲慢，又何止是落跑部長。