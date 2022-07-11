三星與台積電在晶圓代工領域上激烈競爭，就連台積電創辦人張忠謀都曾提醒，三星是台積電最需要注意的競爭對手。如今三星在3奈米搶先台積電進行量產，但有專家認為，台積電的地位難被撼動，主要是台積電的良率、產量及量產穩定度仍具優勢。

日經亞洲評論報導，三星3奈米搶先台積電量產，但並未公開首批客戶的名單，引起首爾金融圈的質疑，此外3奈米的良率能否符合客戶期待，同樣是關注焦點。

市場之所以對三星的能力持保守態度，主要是先前5奈米良率不如預期，導致大客戶高通無法獲得穩定且大量的晶片，因此增加台積電的投片量，這也讓客戶擔心三星能否在3奈米改善此缺點。

不僅如此，站在蘋果等客戶的角度來看，台積電的純晶圓代工廠的優勢相當明顯，主要是台積電並非手機業務的競爭對手，而三星旗下仍有手機業務，會讓客戶擔心技術與機密遭到竊取，蘋果反而可以更輕鬆的晶片機密交給台積電。

中央社則報導，三星量產3奈米仍難撼動台積電的地位，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真認為，台積電3奈米掌握蘋果、英特爾及其他重量級客戶的訂單，顯然客戶對台積電3奈米製程良率、量產穩定度及產量較有信心。

不過日經也提到，全球晶片荒突顯全球晶圓代工重押在台積電身上的風險，三星則是要證明他們的產品能成為台積電的替代品。目前台積電在晶圓代工擁有超過53%的市占率，三星以16.3%緊追在後。