高雄市岡山區大仁橋附近於11日凌晨3時許聽到有人呼喊救命，警消到場，找到在橋下的一名女子，所幸只受到輕傷。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市岡山區大仁橋附近於11日凌晨3時許聽到有人呼喊救命，民眾報案，警消到場，經過搜尋，找到在橋下的一名女子。該名女子聲稱，是因為心情不好，坐在橋上吹風，不小心掉下橋梁。

岡山警分局壽天派出所警員郭瑜琪、沈鼎悟等人，於7月11日凌晨3時許接獲110報案，指岡山區後紅的大仁橋附近聽到有人哀嚎、呼喊救命，警方獲報到場處理。

警方到場只聽聞救命聲卻不見人影，周圍巡視後，發現有一名女子掉下橋，幸好掉在草堆中，只受到輕傷。此橋梁距離溪流的高度約兩層樓高。

這名54歲劉姓女子告訴警方，她因為與丈夫吵架後，心情不好，出門走走，後來到了大仁橋上，坐在橋上吹風，不小心掉下橋梁。

警方呼籲，民眾若遇有家庭及感情問題，應尋求正當途徑或找親朋好友傾訴舒壓，避免在深夜時段一人獨自外出遊蕩，才能避免憾事發生。

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