為推動地方特色產業、吸引青年人口回流，台南市配合中央政策推動地方創生計畫。以菱角聞名的官田區，把廢棄菱角殼轉化為烏金，推出以「菱殼炭」為主的系列炭活美學用品，不只帶動當地文創觀光產業，也增加在地民眾的參與感，進一步了解自己家鄉的土地和特色，共同為當地未來發展開創一條永續經營之道。

台南市府自2019年起配合中央政策推動地方創生計畫，積極協助地方產業深根與轉型，截至111年6月30日本市提案通過5案(官田、左鎮、鹽水、新營、北區)，向各部會申請經費獲得約1億2365萬元。

台南市長黃偉哲表示，地方創生計畫的目的，是希望能發揮各個地區文化產業特色，並帶動經濟讓青年人口可以回到自己的故鄉打拼，以改善高齡化、少子化、城鄉發展不均等問題。

官田境內擁有烏山頭水庫及埤塘所構成的豐沛水源，菱角種植面積與產量占全國第一位，更贏得「官田菱角之鄉」的美譽，官田區菱殼炭的問世也替當地帶來新的發展契機，菱殼炭不僅可吸收濕氣及除臭，其中更能多元應用於生活中，像是製成除臭包、涼感巾、精油炭，讓原本的農廢菱角殼，變成具附加價值的烏金菱殼炭。

台南市經發局局長陳凱凌表示，官田區是菱角的主要產地，伴隨而來的是每年數以百噸的廢棄菱角殼，以往作法以燃燒方式為主，不只汙染空氣，更造成環境髒亂，因此官田烏金團隊結合了產業、政府、學校及社會投入研究，發現菱殼炭具有優異的淨化空氣、改善土壤及淨化水質功能，開發出節能且高效率的「專利炭化製程」，成功將菱角殼炭化成符合歐州生物炭認證（EBC）＆國際生物炭倡議組織（IBI）規範的「菱殼炭」材料，創造嶄新商機

除了官田區菱殼炭的成功案例，目前亦持續推動包含左鎮、鹽水、新營及北區等區的創生工作，透過與當地區公所協力並結合民間資源，以創造更多文化與產業的多元發展，未來亦將推動籌設地方創生辦公室，期許透過該辦公室來培育更多在地人才與推展地方創生知識及經驗。(記者張雅雲/台南報導)