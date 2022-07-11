香港天王郭富城（城城）的香港大坑道「嘉園」豪宅，在今（11日）晨5點傳出竊盜事件，當時傭人正好撞見正在行竊的小偷，嚇得趕快報警，竊賊當下落荒而逃，而遭闖空門的當下，郭富城正好就在屋內睡覺，所幸並沒有危害到人身安全，但豪宅遭竊事件已引發外界一片熱議。

郭富城和老婆方媛、2個女兒及岳父母同住在港島大坑道的嘉園「嘉園」豪宅，據悉，郭富城和妻小原本住在頂樓獨層的900坪豪宅，由於先前在裝潢，郭富城再另外買下低樓層和岳父母同住，也就是這次遭小偷闖入的那戶。

根據《東網》報導，傭人在清晨約5點發現大門半開、窗戶也被打開，當下察覺有異，沒想到就撞見正在行竊的小偷，嚇得趕快報警，竊賊當下落荒而逃，而事件發生的當下，郭富城正好就在屋內睡覺，所幸並沒有危害到人身安全。

郭富城岳父也外出察看。（圖/東網提供）

警方調閱監視器畫面，初步懷疑竊賊爬水溝進入大樓，並在低樓層犯案，被發現後再沿著水溝逃離現場。該大樓是一層樓3戶的格局，目前發現該層3戶都有遭入侵痕跡，正在清點實際損失，同時，警方也請郭富城岳父協助調查，而豪宅遭竊消息傳開後，也引發外界一片熱議。