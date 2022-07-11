台股加權指數11日開在14,478.31點，權王台積電（2330）開在468元，較8日小漲1元，IC設計龍頭股聯發科（2454）、航海王貨櫃三船早盤皆呈現小漲，光學元件、組裝廠及電子零組件廠亦見資金點火，個股漲跌互見，台股早盤在盤下震盪。

最新公布的就業報告，將如何影響美國聯準會（Fed）升息策略，尚在評估中，美國四大指數8日終場呈現漲跌互見格局。

道瓊工業平均指數7月8日終場下跌0.15％（46.4點）、收31,338.15點；周K線上漲0.77％。

那斯達克指數上漲0.12％（13.96點）、收11,635.31點，創6月9日以來收盤新高；周K線上漲4.56％。

費城半導體指數上漲0.47％（12.23點）、收2,618.02點，創6月28日以來收盤新高；周K線上漲6.49％。

元富投顧指出，聯準會（Fed）的發言後，推估貨幣政策隨時有變數，投資人要注意國際熱錢流向。台股15,000點整數關卡壓力大，短線來回震盪整理，短線已站上5日線，可酌量布局強勢股。

現階段選股，優先選擇跌深股或進入旺季產業股，操作觀念「型態突破買進或跌深股買進」方式，電子股包括台積電、奇鋐、健策、台半和國巨最具指標。

另外，在非電子部分，業績股和觀光股可觀察，包括富野、晶華、華園和長榮航是觀察重點，目前呈現漸轉強，逢低買進原則。比特幣出現震盪，22000萬美元附近觀察，美元指數107是觀察，目前震盪格局，未來續追蹤。

近期台灣股市隨美股起舞，OTC跌深彈，集中市場跟著彈，外資內資短時同調，未來台股持續反彈機會大。

台股最重要的護國神山，台積電450元整數成短線多空，當先行指標，未來量能變化，將是本波觀察重點，5日均量達3,000～3,500億元附近，反彈才能持久。