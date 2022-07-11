廣華-KY（1338）自結，6月合併營收6.86億元，月增34.63％、年增20.24％，公司表示，6月營收大增係受惠於中國大陸新車生產及銷售步入正軌，帶動主要客戶拉貨力道提升挹注。廣華累計上半年合併營收37.16億元，年增11.01％。

廣華表示，上海疫情封控措施解除後，汽車零部件供應鏈及物流快速恢復正常，加上車用晶片短缺問題獲得改善，各品牌車廠生產節奏步入正軌；另外大陸政府為刺激消費，針對汽車產業提出包括新能源車下鄉、購置稅減半等振興措施，也創造整體新車銷售市場回暖，推動主要客戶的拉貨力道，廣華各廠產能稼動率持續提高，是6月營收大增的關鍵。

廣華引用對岸中國稅務總局最新數據，表示乘用車減半徵收購置稅政策首月已減徵購置稅達人民幣71億元，減徵車輛共109.7萬輛，先前4、5月因疫情遲滯的產能和市場需求在政策支持下從6月開始逐漸釋放，且大陸新能源車銷售量節節升高，各合資品牌車廠開發電動車已勢在必行，創造相關供應鏈有利業務成長空間。

廣華指出，將持續深化新環保、輕量化、智能化等內飾件技術的開發設計與量產能力，旗下多款轉印件及新產品更已獲自主品牌車廠採用，廣華可望隨著主要客戶針對廣華新開發產品需求提升，讓廣華保持良好的訂單能見度，並對整體營運帶來正面的挹注。

展望下半年，廣華表示，雖第三季向為汽車產業傳統暑休淡季，但看好在疫情防控改善及汽車零部件供應鏈恢復，及大陸刺激購車消費的政策出台等因素帶動下，預期今年下半年主要客戶的新車銷量將有感提升；廣華隨著主要客戶的拉貨需求持續增溫，貢獻下半年整體營運有機會繳出優於上半年的成績。