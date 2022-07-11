國民黨高雄市長參選人柯志恩確診了！她今（11日）在臉書發文秀出快篩結果，呈現確診的兩條線，她表示目前僅有輕微咳嗽症狀，「請各位好朋友放心」。

柯志恩今昨天行程滿檔，曾與前立法院長王金平、高市正副議長等藍營大咖舉行早餐會，下午又前往內惟市場掃街，她特地發文公開昨天行程，向有接觸疑慮的政治人物及支持者致歉。

柯志恩劈頭就說，「是的，我確診了」，當快篩試劑出現第二條直線時，頓時腦袋一片空白。既使個人再小心，仍然難逃無所不在的新冠病毒。

她表示，每天早上都會做的例行性快篩外，昨天離開王院長早餐會，下午前往青雲宮參香祈福前，再次快篩仍呈現「陰性」，未料今天清晨出現輕微咳嗽症狀，就快篩確診。

她對昨天拜票過程中，接觸到的每一位鄉親民眾，致上最深的歉意。她提到，雖然過程中，絕大部分的時間都在戶外開放空間，全程配戴口罩，並隨時進行清潔消毒（僅在青雲宮致詞及拍照時短暫拿下口罩）。但是自己確診，對大家帶來的擔憂與不便，真的深感歉疚，祈願大家都健康平安。

柯志恩同時也對王金平院長，以及昨天一起開會、用餐、親密接觸的所有伙伴，以及伙伴家人們，致上歉意；謝謝大家對志恩無私的情義相挺，也因為志恩的確診，造成大家的困擾，深感自責。

「這一天終於來了！」柯志恩坦言，雖然疫情中心每天確診人數不斷地下降，但是，對每一個人來說，只有「健康」與「染疫」的區別，只有「擔心染疫」與「擔心健康」的差異，更多的是，對於周遭好朋友以及所有接觸者最深的歉意與自責。

她說，將遵循疫情指揮中心對於居家隔離與自主健康管理的要求，待完全恢復健康，再親自向所有鄉親與好朋友們致歉。她強調，目前一切都好，僅有輕微咳嗽症狀，也請所有好朋友們放心。利用休息機會讓她有更多時間，思索高雄的未來與鄉親們的期待。