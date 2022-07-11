中部一名30歲男子日前交了新女友，性生活豐富起來，然而就在與女友激戰時，竟射出黃綠色的精液，嚇得他趕緊就醫，泌尿科醫師邱鴻傑聽聞後，從他的龜頭處擠出黃綠色的詭異汁液拿去化驗，乍看之下一度懷疑是性病，所幸驗出的是金黃色葡萄球菌，治療後可痊癒，「不是性病，我還恭喜他」。

根據《ETtoday》報導，收治個案的亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，這名30歲男子因為尿尿疼痛，尿量減少，龜頭破皮有灼熱感，且射出「黃綠色濃稠精液」而緊急就醫。內診時邱鴻傑從患者龜頭處擠出飄著陣陣臭味的黃綠色分泌物拿去檢查，經過細菌培養結果顯示為感染「金黃色葡萄球菌」，原因是過度性行為導致。

邱鴻傑指出，第一眼看到黃綠色分泌物以為可能是性病，一問之下才知男子新交了女朋友，熱戀期止不住性慾瘋狂愛愛，再加上年輕體力好時常DIY，不注意清潔，不小心把體表的細菌帶進泌尿道導致感染，「因為清潔沒做好，細菌跑進去，射出來造成攝護腺、尿道有金黃色葡萄球菌。」目前經過抗生素治療已痊癒，不會復發，同時也教他性行為後要徹底清潔身體，別躺著就睡。

邱鴻傑提醒，正常的精液為白色，過一段時間會變透明，若是過度濃稠，出現牛奶白的顏色代表出現感染，像是淋病就很白，如果射出黃色、黃綠色精液則是細菌感染，可能為金黃色葡萄球菌或綠膿桿菌。