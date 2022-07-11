衛福部長陳時中對於民進黨將提名參選台北市長稱「責任來，我就扛。」民眾黨台北市松山、信義區議員參選人楊寶楨11日質疑，扛的是台北市民的託付，還是只是扛民進黨賦予的責任，疫情累計造成7600多人死亡，責任誰要扛？

楊寶楨今指出，陳時中心裡已經沒有防疫這件事了，指揮中心記者會都不需要再參與，今天下午2時30分是要去參加民進黨市黨部主委就職典禮，來場誓師大會，原來防疫不重要，造勢比較重要。

她表示，如今陳時中成為「防疫逃兵」華麗轉身、拋下民眾，直接去選台北市長，無法堅守崗位，守護民眾健康，又要如何說服大家，會為市民朋友的權益負責任到底。

楊寶楨說，口口聲聲說對台北有期待、有想法，但是此前2次面對疫情大爆發時，陳時中身為指揮官並沒有做好超前部署，讓人民面對病毒手無寸鐵，生活變得一團亂，我們無法相信陳時中能做好台北的願景藍圖規畫，而且真的能付諸實行。