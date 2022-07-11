桃園大溪木材加工廠大火無人員受傷受困初步控制火勢。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市大溪區康莊路三段一家鐵皮木材加工廠，11日上午9時34分傳出火警，因為現場都是木材等易燃物品，火勢一發不可收拾，熊熊大火與黑煙直竄天際，所幸當時廠內並沒有人，並無人員受傷受困，桃園市消防局出動19車54人前往救援，目前已初步控制火勢。

消防局指出，現場起火的是一處鐵皮木材加工廠，因為都是易燃物，火勢一發不可收拾，消防人員緊急布線搶救，已在10時許初步將火勢控制，因為起火工廠旁邊都是連棟住家，已加強避免火勢延燒至其他戶，而詳細起火原因與財物損失有待火勢撲滅後進一步調查。