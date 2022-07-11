4月下旬起台灣本土疫情嚴峻，快篩需求強勁，檢測族群泰博(4736)、寶齡富錦(1760)、安特羅(6564)第2季皆繳出好成績，不過，隨著疫情由高峰回落，泰博、寶齡富錦6月營收呈現月減的模式，今日檢測族群賣壓沉重，瑞基(4171)跌停板開開關關，泰博、寶齡富錦、普生(4117)跌幅都超過5%，圓點奈米(6797)在興櫃市場跌幅逼近15%，多空在100元處展開攻防。

泰博6月合併營收為11.81億元，月減2.17%，年增30.83%，創下同期高。第2季營收則達到36.28億元，季增102.3%、年增116.2%；上半年營收54.21億元，年增79.23%，單季、上半年營收皆創下新高。泰博快篩試劑雖然調降價格，不過，受惠營運規模放大後，毛利率、獲利影響不大，法人仍看好今年營運表現。

寶齡富錦則是因為5月有認列新藥分潤金，基期墊高，6月營收月減37.52%、年增35.11%，刷新同期新高。第2季營收8.15億元，季增79.1%、年增52.9%；上半年營收12.69億元，年增39.92%。寶齡腎臟新藥拿百磷今年無須支付分潤金後，獲利貢獻可望加大，加上其它業務穩定，法人看好獲利有機會飆出新高。

本土新冠Omicron疫情漸緩，政府調整政策，以及經銷商5月大量備貨，瑞基6月合併營收3218萬元，月減84.2%、年減70.69%；上半年營收5.59億，年增10%，創同期新高。瑞基強調，下半年雖Omicron全球疫情逐漸趨緩，但仍面臨病毒變異風險，瑞基將持續監測新冠人病市場，同時加強國際畜產市場推廣，雙軌並進增加營運動能。

普生6合併營收4,211萬元，月減29.26％、年減37.3%。第2季合併營收為1.31億元，季成長38.19％；上半年營收2億2646萬元，年減29.2%。普生指出，隨著民眾精準檢測意識提升，有助於創造其他相關檢測需求，此外，觀察國外隨著與疫情共存政策實施已久，客戶已開始採購新冠肺炎疫情前的常規試劑，對第3季營運仍抱持樂觀看法。

安特羅6月也出貨50萬劑試劑交予政府，推升營收達4445萬元，月增119.73%、年增53.15%。第2季營收7958萬元，季增511.66%、年增56.93%；上半年合併營收9209萬元，年增81.62%。安特羅指出，政府訂單期限至7月，出貨將維持成長，營收動能可望持續，有機會再攀高峰。