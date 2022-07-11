隨著大陸新車銷售成長，廣華-KY(1338)6月合併營收為6.86億元，月增34.63％，年增20.24％；累計上半年合併營收37.16億元，年增11.01％。廣華表示，上海疫情封控措施解除後，汽車零部件供應鏈及物流快速恢復正常，加上車用晶片短缺問題獲得改善，各品牌車廠生產節奏步入正軌；而大陸政府為刺激消費，針對汽車產業提出包括新能源車下鄉、購置稅減半等振興措施，整體新車銷售市場回暖，帶動廣華生產基地產能稼動率持續提高。

根據大陸稅務總局最新數據顯示，乘用車減半徵收購置稅政策首月已減徵購置稅達人民幣71億元，減徵車輛共109.7萬輛，先前4、5月因疫情遲滯的產能和市場需求在政策支持下從6月開始逐漸釋放，且大陸新能源車銷售量節節升高，各合資品牌車廠開發電動車已勢在必行，對相關供應鏈有利。

第三季進入汽車產業傳統暑休淡季，但公司看好在疫情防控改善及汽車零部件供應鏈恢復，並在刺激購車消費的政策出台下，今年下半年主要客戶的新車銷量預期持續提升，預計下半年營運有望優於上半年。