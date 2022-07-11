新光金(2888)旗下元富證券即日起推出「美股定期定額」服務，選出50檔優質個股及50檔熱門ETF，涵蓋全方位的投資面向，美股定期定額買進無最低手續費限制，最低扣款金額只要100美元或3,000元台幣，大幅降低美股投資門檻，小資族及儲蓄族皆能輕鬆買進。另外，投資人在美股定期定額的庫存部位賣出，可以自行設定價位，提高交易效率和靈活度。

元富證券表示，今年以來，反映通膨上揚、Fed鷹派的貨幣政策態度，美國股市的波動度急增，投資人在美股市場的操作難度提高，除了單筆投資操作外，元富建議投資人不妨以美股定期定額方式布局美股市場，讓投資規畫更完整。目前元富提供100檔美股標的供投資人選擇，最低扣款金額只要100美元，就可成為全球一流企業的股東。除了美股重要指數及產業ETF之外，另外也包括兼具創新及成長性的科技巨頭、穩定現金流的民生消費龍頭、獲利穩定及低本益比的價值投資標的，以及未來趨勢的主題ETF。

元富證券表示，「美股定期定額」具三大特色。第一、買進手續費很親民，無最低手續費限制；第二、投資人可以選擇每月的6、16、26日扣款，最低扣款金額只要100美元或3,000元台幣，增額投資只要10美元或300元台幣，大幅降低美股投資門檻；第三、投資人於美股定期定額的庫存部位賣出，可以自行設定價位，即時掌握波段交易機會。