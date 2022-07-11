美國前總統川普前幕僚巴農（Steve Bannon）為藐視國會受審前數天，似乎改變了心意。他今天告訴調查2021年1月6日國會山莊遇襲事件的國會小組，準備出席聽證會作證。
巴農先前拒絕配合聯邦眾議院特別委員會的調查，不願作證和提供資料，理由是川普堅稱他有權根據所謂「行政特權」讓部分白宮通訊內容保密。
但在路透社今天看到的信函中，巴農的律師柯斯蒂羅（Robert Costello）對委員會表示，川普將放棄援用行政特權。
2017年擔任川普策略長的知名右翼人士巴農，預定在7月18日因兩項藐視國會罪名受審。
柯斯蒂羅的信函指出，巴農比較希望公開作證，但調查委員會民主黨籍眾議員洛福格林（Zoe Lofgren）告訴美國有線電視新聞台（CNN），委員會通常採閉門聽取證詞。
洛福格林表示：「這會1小時、1小時地持續進行，我們希望所有問題都能得到回答，現場舉行做不到這一點。我們有很多問題要問他。」
委員會正在調查川粉2021年1月6日闖入國會，尋求阻止國會為拜登擊敗川普贏得2020年11月大選認證一事，川普對支持者無一到委員會聽證會為他辯護作證氣憤不已。
路透社看到川普在致巴農的信函中寫道，他放棄動用行政特權，因為他「看見你和其他人受到了不公平的對待」。
眾院小組將於12日和14日舉行公開聽證會。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110711
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