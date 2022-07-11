根據美國心臟協會建議，魚油為Omega-3不飽和脂肪酸，含DHA和EPA兩種營養素，可降低血管疾病，並具活絡大腦等功效。營養師黃君聖整理出「10大魚油排行榜」，第1名是鯖魚，無論是EPA或DHA含量都高出其他魚類數倍，排名其後的才是大西洋鮭魚腹肉。他也分享挑選魚油保健品的3大撇步。

營養師黃君聖臉書公布「10大魚油EPA排行榜」。（取自黃君聖Sunny營養師）

營養師黃君聖在粉專《黃君聖Sunny營養師》表示，Omega3為人體無法自行製造合成的脂肪酸須透過飲食來補充，所以稱為必需脂肪酸，而魚油則是富含Omega3的一種油脂，魚油的重要營養成分是EPA以及DHA，EPA助抗發炎、抗血栓，DHA則對腦部和眼睛的健康有幫助。

黃君聖表示，攝取魚油最好自天然食物中補充，但也可透過魚油的保健時品補充。他提出民眾挑魚油保健品的3大事項。

1. 看濃度：除了omega3的濃度以外，最重要的就是看EPA+DHA的濃度有多少。

2. 看品質：魚油易氧化，所以新鮮度很重要。

3. 看檢驗：重金屬、塑化劑有害健康，所以一定要有檢驗報告。

至於魚油食用時機，他建議，飯後吃較適合。他並補充， EPA有助循環，DH有助想思緒清晰、維持明亮。

但他也提醒，魚油保健功效佳，但仍有需注意事項，例如凝血功能不全、服用抗凝血藥物者、即將手術或剛手術後、對魚類過敏者等，在服用魚油的保健食品前需與專業人員討論過後再使用。