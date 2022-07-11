悠遊卡獲准跨境支付業務，今年下半年民眾持悠遊卡前往沖繩旅遊，就可以用悠遊卡小額消費，且以台幣扣款，省去手續費及換匯的不便，悠遊卡成為台灣首家可以跨境消費的儲值卡，是台灣支付國際化的重大里程碑。

出國不只能用信用卡消費，悠遊卡正式跨出國門，成為台灣第一張可以跨境消費的儲值卡，不僅為台灣民眾帶來前所未有的便利，再加上使用悠遊卡直接以新台幣計價扣款，省掉手續費及換匯的不便，更是出國旅遊的省錢利器。

悠遊卡公司表示，和琉球銀行合作將悠遊卡帶出國門消費，從研發、技術串接、測試，還要經過雙方國家金融主管單位核准，歷經數年的努力，其中又逢疫情延宕影響進程，終於在日前獲得主管單位同意跨 境支付業務，正式邁出一大步。

悠遊卡跨出國門的第一步將來到鄰近台灣的日本沖繩。沖繩是旅遊聖地，除了日本國人旅遊外，外國觀光客就屬來自鄰近的台灣人最多。根據日本沖繩縣政府統計，疫情前2018年外國遊客為290.38萬人，台灣旅客有88.97萬人，高達3成多，隨著邊境逐漸解封，國人出國旅遊指日可待，擁有陽光、沙灘，距離台灣又近的沖繩應該是不少背包客與親子客疫情後的選擇。

悠遊卡公司指出，在跨境業務上路後，國人到沖繩遊玩，帶張悠遊卡就可以暢行無阻，只要年滿20歲以上持完成實名制的悠遊卡，包括已實名的一般悠遊卡、悠遊聯名卡、悠遊Debit卡、悠遊金融卡皆可使用，在日本合作店家消費，直接以新台幣結算交易，省去換匯及手續費的麻煩與費用。