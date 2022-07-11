國民黨智庫、國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖今（11日）邀請台大政治系副教授彭錦鵬一起直播解剖「林智堅論文」。（國家政策研究基金會提供）

民進黨桃園市長參選人林智堅論文案持續延燒，國民黨智庫、國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖今（11日）邀請台大政治系副教授彭錦鵬一起直播解剖「林智堅論文」，陳學聖表示，解剖林智堅論文就從摘要、表次、圖次等一一開始，就可以發現重複度非常高。

陳學聖表示，解剖林智堅論文是不帶情感、完全沒有色彩，未來會分很多集直播；首先可以先比較林智堅論文與竹科委託報告的題目，兩者非常接近，林的論文題目「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，竹科題目為「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度」，林的論文名稱就把新竹兩個字省略變成某，此外，連英文題目中「Evaluatiing」還拼錯，多了一個「i」，論文封面竟然還會錯字。

再者，兩者的摘要相似度非常高，竹科報告摘要提及「科技產業之於全球，乃至於單一國家之經濟發展，均扮演重要之角色…台灣科技產業目前對GDP的貢獻約為32％左右」林智堅的論文摘要變成「科技產業之於全球，乃至於單一國家之經濟發展，均扮演重要之角色。台灣科技產業目前對GDP的貢獻約為32％左右。」

他說，竹科報告摘要中提及，現代品質管理的觀念已逐漸重視顧客滿意度移轉至重視利害關係人滿意度，衡諸新竹科學園區過去的成功經驗、亦得以驗證利害關係人之一週邊居民，對新竹科學園區的支持不可或缺。林智堅論文摘要部分想要修改一下，最後一句變成對科學園區的支持為「期」成功的重要因素之一，還打錯字將「其」誤植為「期」。

陳學聖表示，兩者摘要的關鍵字都是「台灣顧客滿意指標」，從目錄中可發現兩者的研究方法，都是SEM結構方程式模式、台灣顧客滿意指標模式之計畫方式，結果分析也一模一樣，更離譜的的是，表次部分共有表11個，兩者100％完全一模一樣；圖次部分有5個圖次也都是一模一樣，林智堅有另外加入瑞典、美國、歐洲的顧客滿意指標模式；完全都抄的非常仔細。