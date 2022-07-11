從俄羅斯輸送到德國和歐洲最重要的天然氣管線、北溪一號從周一開始進入為期10天的年度維修期，但是目前歐洲各國政府、市場和企業界都擔心，北溪一號暫時關閉，可能會因為戰爭等原因，而遭到無限期延長關閉。

北溪一號每年從俄羅斯輸送550億立方米天然氣到德國，從7月11日到21日將按照計畫進入10天維修期。

俄羅斯在六月時曾經削減該管線4成的輸送流量，讓德國為之緊張，俄方的理由是德國的西門子能源送交加拿大維修的天然氣設備，目前仍延遲交回。

西門子能源最新在周日表示，將盡快地將管線渦輪機送返到俄羅斯。但是也指出，(加國)政治的出口決定是交付渦輪機的必要和重要的第一步。目前公司的專家正加緊進行所有正式批准和後勤的工作。

加拿大已表示，將在周末交還修復的渦輪機，但是也指出，將擴大對俄羅斯能源產業的制裁。

目前歐洲各國擔心，俄羅斯將會有藉口延長維修計畫的時間，進一步限制歐洲天然氣供應。

德國經濟部長哈貝克(Robert Habeck)曾在六月底表示，德國應該準備面對一種可能性，即在俄羅斯已計畫的維修期之後，將延長暫停供應，「如果他們說，現在我們不能再開啟了，那我們不應該驚訝」。

上周烏克蘭和德國在送修渦輪機問題上起了不同意見，烏克蘭官方力促加拿大，不該送返渦輪機；而德國希望不該給俄羅斯任何停止供應的藉口。

在往年，北溪一號的年度維護期多持續約10至12天，並且準時結束。

在管線或天然氣基礎設施進行日常維護期間，檢測到其它故障並不罕見，如有必要，操作員可能會延長停機時間。