民進黨選對會昨（10）日確定拍板九合一大選雙北市長候選人，前交通部長林佳龍將參選新北市長。綠營黨團、黨部都給予正面肯定，相信林佳龍可以發揮最強母雞的功效，其中綠營正國會議員參選人陳乃瑜、山田摩衣、卓冠廷今也在臉書率先貼出合體林佳龍的形象宣傳照，打出「新北隊上陣」口號，希望帶動聯合競選氣勢。

陳乃瑜、山田摩衣、卓冠廷先前就已組成「新板土」競選連線，一起合體打選戰、掃街拜票，被視為正國會領導人的林佳龍確定參選新北市長後，底下的小雞也全部動起來，紛紛設計合體看板形象照。

陳乃瑜表示，無論是倡議本土理念或推動優質的城市治理，林佳龍都是最強、最好的候選人，相信她與卓冠廷、山田摩衣3名新人將在隊長林佳龍帶領下，打出全壘打好成績。

山田摩衣表示，林佳龍俱備完整歷練，擁有責任、創意、承擔、執行力、國際觀5項改變新北的特質，她10年前擔任國會助理時就已認識林佳龍，對他的專業政、清晰邏輯留下深刻印象，而林在台中市長任內也改變台中治安負面形象，推動托育一條龍等育兒政策，帶領台中成為第二大城，這些正是新北需要的蛻變。

卓冠廷表示，最強人選林佳龍、陳時中投入雙北選戰，一定能發揮最強戰力，國民黨在新北市執政17年來，造就沉痾且傲慢的行政巨獸，明明作為民選的「父母官」，卻只記得「官」字，顯示新北市府早該輪替，早該翻轉。

卓冠廷說，他10年前到林佳龍立委辦公室團隊打拼，他認識的林佳龍是十足的政策控，下定決心回到故鄉參選，必定會百分之百投入，端出好願景說服選民，為全新北29區市民打造美好願景。