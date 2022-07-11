衛福部長、中央流行疫情防疫指揮中心指揮官陳時中接受民進黨徵召，即將參選台北市長。國民黨台北市長參選人蔣萬安11日走訪走訪內湖新明路穴居受訪時表示，台灣至今仍然每天有兩萬人確診、近百例死亡，陳時中說要扛責，卻不是堅守崗位，反而落跑參選台北市長，這不是扛責，而是卸任。（鄧博仁攝）

距離年底九合一選舉逼近，各黨派的縣市首長布局策略越來越鮮明，民進黨確定徵召衛福部長陳時中參選台北市長，陳也發出聲明表示，「責任來，我來扛」，但至今仍未宣布指揮官和部長的接班人；對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安痛批，指揮官說要扛責，但不是堅守崗位，反而是落跑去選舉，他將成為台灣第一位落跑的指揮官。

陳時中確定參選台北市長，今日仍以衛福部長身分前往日本台灣交流協會弔念，被問到是否為「落跑指揮官」，陳時中僅淡定回應「沒有」，不過，對手蔣萬安卻怒嗆，台灣現在每天還是有2萬確診案例和百例的死亡個案，疫情還沒結束，但他選擇不是堅守崗位對抗疫情，反而是落跑選台北市長很荒謬和諷刺，「這不是扛責，是完全卸責」。

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，衛福部長陳時中（中）11日前往日本台灣交流協會獻花弔念。左二為行政院長蘇貞昌。（黃世麒攝）

蔣萬安提到，《彭博》公布最新全球防疫韌性排名，台灣在全球53國中排在倒數第二名，截至昨天為止，全台累計有400萬確診病例，光台北市就有40萬和1千人死亡案例，這背後代表多少家庭，更對經濟造成嚴重衝擊。

蔣萬安強調，陳時中扛起的是民進黨交付他的任務，並不是人民的期待，人民看到的是陳部長無法扛起防疫責任，落跑去選舉，他成為中華民國防疫史上第一位落跑的指揮官，台灣人民會永遠記住這一刻。

至於陳時中目前仍擔任指揮官，下午仍要請假出席民進黨活動，蔣萬安表示，他現在還是衛福部長身兼防疫指揮中心的指揮官，既然要參選應該主動請辭，趕快把人選確定。