THAT is how you get it goin' James



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勇士用2020年榜眼籤選來的21歲中鋒懷斯曼，11日總算在拉斯維加斯夏季聯賽迎來相隔一年多時間的傷癒復出，他先發打了20分鐘，投7中5，貢獻11分、2籃板及2火鍋，表現只算勉強及格，不過勇士最後以86比85逆轉險勝馬刺，靠的還是庫明加的罰球。

懷斯曼雖在菜鳥球季交出場均11.5分、5.8籃板成績，卻因右膝半月板手術提前報銷，上季也因復健速度緩慢沒有登場，等於連打都不用打就拿下生涯首次總冠軍，不過身為勇士尋求衛冕的關鍵人物之一，今天復出仍吸引勇士總教練科爾到場觀戰。

真正幫助勇士拿下今天這場逆轉勝的功臣，還是全場貢獻28分、7籃板及4助攻的庫明加，因為他在最後44.8秒投進追平兩分球，隨後馬上賞給對方火鍋，更在最後8.1秒兩罰中1，驚險幫助勇士拿下勝利，菜鳥後衛麥克隆也有22分、6助攻與6籃板。

苦吞2連敗的馬刺，則以今年第25順位選來的韋斯利表現最佳，他拿全隊最高22分，今年選秀沒上的戴斯也拿17分、13籃板。