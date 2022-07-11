毒蟲見警心虛逃跑 遭警壓制在地起出海洛因

平時打零工的張姓男子，曾多次施用毒品遭逮，法院裁定進入勒戒所觀察勒戒，7月6日上午7時許，他走出超商遇到巡邏員警，但因攜帶針筒，張先以他人身分資料企圖矇混過關，遭識破後拔腿就跑，員警追捕數百公尺，將張壓制在地上，訊後依法送辦。

43歲張姓男子從超商走出，因口罩未戴好，見警察詢問，他因眼神閃爍，企圖加快腳步離開現場，員警認為形跡可疑，進一步要求出示證件，他卻全身發抖，頻以各種藉口報假資料，試圖規避盤查，直至不慎露出口袋內異物，警方見狀，發現口袋內藏有支注射針筒。

警方欲以試劑檢測該針筒是否有毒品反應，張男大言不慚說，逃跑的話是「龜兒子」，卻趁員警查詢資料時，拔腿狂奔，員警分頭追緝飛撲而上，當場將張男緝捕到案，張男被捕後膝蓋擦傷，趴在地上哀嚎，員警站在一旁說「誰要你跑！」

警方表示，張男為毒品通緝犯，因到案後需執行勒戒，為了避免牢獄之災，才會逃跑閃避，意圖逃避查緝，員警騎車從後方追捕並壓制在地上，從他褲子口袋裡面發現0.38公克的海洛因，詢後依違反毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。

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