40歲的布蘭妮·斯皮爾斯(Britney Spears)的人生十分戲劇化，也因此有不少人看好布蘭妮的經歷能夠創造話題，進而拍攝許多以他人生為題的紀錄片，不過近期布蘭妮卻在IG上發布一篇文章指控這些宣稱是在幫助她的紀錄片根本未經她的同意就以錯誤角度敘述她的人生故事，更痛批這些紀錄片:「是我人生當中見過最侮辱性的事情。」

從2008年開始布蘭妮因家庭因素而深陷監管權風暴，社群媒體上甚至為了力挺她而掀起「解放布蘭妮」運動(#FreeBritney)。因此2021年首先由《紐約時報》出品《陷害布蘭妮》紀錄片，講述她成為世界巨星後，媒體和狗仔對她的不公對待以及自2008年以來父親傑米·斯皮爾斯所導致的長期不當監管，另外Netflix也同樣在2021年推出《父女之戰：解放布蘭妮》紀錄片，一樣將焦點放在布蘭妮家人以不當手段控制她的人生。

但日前布蘭妮在IG發布一則貼文，非常不滿的指控這些紀錄片根本就是在侮辱她，她表示:「最令人憤怒的是這些紀錄片都宣稱是在幫助我，但我卻從未同意過任何一部紀錄片，這些事情就從不會發生威爾史密斯、珍妮佛蘿培茲等明星身上。」

布蘭妮也同樣質疑紀錄片的合法性，從2008年開始，以布蘭妮為主題的紀錄片就有6部，而其中關於監管權的紀錄片就有4部，《紐約時報》出品《陷害布蘭妮》而後更是出品了續集《控制布蘭妮》。也讓布蘭妮怒斥挖掘她那麼多的負面題材根本是在侮辱她。