大陸40歲氣質女星秦嵐，2018年因在超夯古裝大戲《延禧攻略》中，飾演大器、溫柔的「富察皇后」而爆紅，被粉絲譽為「最美皇后」；後來又在電視劇《理智派生活》中展現堅強又自然的演技，讓她事業再攀高峰。而近期忙著趕拍新戲的她，仍經常透過社群媒體與粉絲互動，日前她便曬出一組生活照，火辣的好身材，再度吸引目光。

秦嵐近期雖忙著趕拍新戲《她只是不想輸》，但她仍不忘替自己現正熱播的電視劇《關於唐醫師的一切》宣傳，昨（10）日她便在微博上PO文表示「#關於唐醫生的一切#一個難忘的夏天，有我，有心，有你們的相伴」，並曬出多張照片。

照片中只見秦嵐穿著白色U領短版背心搭配同色系短褲，一身輕便的坐在露營區的椅子上，而其中幾張照片她不僅側身露出纖細蠻腰，彎腰時更秀出性感深溝與豐滿的上圍曲線，加上她甜美的笑容，電得網友看了直呼「姊姊太有元氣了」、「老婆美死了」、「我的天哪！好辣」、「啊啊啊！看到這照片我瞬間就清醒了」、「你怎麼那麼好看與美麗」、「姊姊你要不要美死我」掀起網友熱烈討論。

事實上，秦嵐私底下就十分重視保養及身材，先前就曾多次公開私下積極運動的照片，大方展現纖細的腰身與火辣的曲線，加上凍齡的美貌同樣電暈一票粉絲。