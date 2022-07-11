美國軍方證實，上周美國海軍「杜魯門號」（USS Harry S Truman，CVN-75）航空母艦上的一架F/A-18「超級大黃蜂」（F/A-18 Super Hornet）戰機，被強風從甲板上吹落入海。
綜合「海軍時報」（Navy Times）、「星條旗報」（Stars and Stripes）報導，美國海軍昨（10）日發布聲明證實，在地中海的航母「杜魯門號」8日在進行海上補給作業時，一架超級大黃蜂戰機被突如其來的惡劣天氣「吹落海」，官員表示，當日上午地中海短暫颳起強風且下大雨。
總部在義大利那不勒斯（Naples）的美軍第6艦隊（U.S. 6th Fleet）後續發布聲明，指出一名船員在補給作業中因意外的惡劣天氣受到輕傷，不過狀況穩定，預計將完全康復，「星條旗報」指出，這名船員受傷與超級大黃蜂遭吹落海事件無關。
所幸超級大黃蜂發生意外時沒有飛行員在機上，附近也沒有其他人員，第6艦隊發言人艾維（Richlyn Ivey）表示，海軍正在檢視如何打撈戰機。第6艦隊指出，目前仍在調查事故原因，不過強調這起意外並不影響杜魯門號及其他戰機執行任務的能力。
報導指出，因應俄羅斯部隊在烏克蘭邊境大規模集結，美軍於去年12月將杜魯門號打擊群部署至地中海。
文章來源：F/A-18 Super Hornet assigned to USS Harry S. Truman blown overboard due to unexpected heavy weather
文章來源：F/A-18 Super Hornet assigned to USS Harry S. Truman blown overboard due to unexpected heavy weather
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