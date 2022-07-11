一名男網友表示，每次到寶雅採買，都會突然想上廁所，他把心境PO上網後，1.3萬網友也有同感，並點名逛家樂福、康是美等連鎖藥妝賣場都會有同樣情況，讓人笑稱是「最恐怖的都市傳說」，台大醫院前兒科總醫師、作家「蒼藍鴿」解釋，到賣場會有便意，和胃結腸及十二指結腸反射及心理學制約反應有關。

原PO昨（10）日於臉書社團《爆廢公社》指出，每次到寶雅採買，身體突然就像喝了早餐店奶茶一樣，都會想要「棒賽」，接著就莫名其妙買了一堆東西。

經歷引發1.3萬網友共鳴，「哈我也是耶！有習慣性便祕的人，去到寶雅什麼都解決了」、「我也是，我在寶雅上過好幾次廁所，莫非寶雅有什麼神秘磁場嗎？」、「這是最恐怖的都市傳說，每次去了就出不來了」、「難怪寶雅後來的門市都有廁所」、「我也是，上完了再繼續逛」、「舒暢，比吃益生菌還有用」、「康是美也是」、「美聯社、屈臣氏、康是美、家樂福、大潤發都會，這是真的」。

筆名「蒼藍鴿」的吳其穎醫師日前在個人YouTube解密，表示最有可能的兩個原因是生理學的胃結腸反射及心理學的制約反應，其中生理學的胃結腸反射是當人吃下食物，再從食道進入胃，胃會開始分泌消化液分解食物，同時也會透過神經訊號，通知消化道下段的結腸「有食物來囉」，此時結腸就會開始蠕動，促進食物殘渣及糞便排出。

吳其穎指出，十二指腸結腸反射也是類似機制，當食物從胃進入到十二指腸，會持續刺激結腸的蠕動排空，使得吃飽飯後會開始有便意，而逛賣場等通常都是在吃飽後，因此採買到一半會想上廁所，可能和胃結腸反射及十二指結腸反射有關。

吳其穎說，逛賣場想上廁所也可能和心理學制約反應有關，一開始在賣場只是單純吃飽飯，生理反射想上廁所，但這種感覺常發生在逛賣場的時候，久而久之制約反應就會出現，變成即使沒有用餐，只要一進到賣場身體就會出現想排便的反應。