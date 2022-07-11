東森(2614)旗下轉投資東森購物網上半年合併營收(含草莓網、熊媽媽買菜網)約139.6億元，稅前淨利約10.5億元，每股稅後純益EPS8.5元，再創歷史新高紀錄。東森購物網指出，雖然目前國內外大型電商市場呈現衰退，但東森購物網上半年(不含草莓網、熊媽媽)獲利年增率達10.1%，東森購物網獲利能力是優於整體產業平均的營運表現。

東森購物網指出，俄烏戰爭再加上疫情持續影響，全球性通貨膨脹造成物價飆漲影響消費，包括全球大型電商亞馬遜、蝦皮購物及中國電商阿里巴巴、京東第一季業績都陷入虧損，蝦皮購物母公司更傳出將裁員30%，在國內外各大電商上半年大多衰退之下，東森購物網上半年仍繳出EPS 8.50元的成績，表現優於市場預期，獲利能力穩居國內前二大電商，成功關鍵主因第一就是東森購物自2017年起開拓自營商品項目，2021年自營商品佔營收比率已達到35%，同時占獲利65%，這是台灣綜合電商平台中最高的比率；第二善用大數據經營，透過精準數據分析找出顧客族群，根據顧客消費傾向，設計出不同的行銷策略，達到精準行銷，發揮更好的企業效率。

面對經濟大環境的改變，東森購物網謹慎看待下半年，同時彈性調整策略因應，對內調整採購集中化，成立「集團採購行銷事業部」以增進商品跨通路販售，衝高業績；對外則加速OMO線上線下通路導客，東森寵物雲與全家便利商店將合作首創全台第一家寵物店與超商結合的複合型商場，位在中和總部的「東森天空廣場」將同時結合東森自然美、東森房屋、熊媽媽生鮮取貨及美食街等服務，創造最大人流量，提供消費者更好的服務體驗。

第19屆國家品牌玉山獎近日公佈得獎名單，東森集團在總裁王令麟的領軍下再度突破登峰，旗下共有五家企業入圍，橫掃17大獎項，成為本屆玉山獎最大贏家，東森集團總裁王令麟表示，這個榮譽是屬於全體員工的努力，過去東森集團在保護、照顧消費者方面投入相當大的心力，未來也將持續跟進全球趨勢，整合線上東森購物網、草莓網、美妝及寵物實體店等線上線下資源，並持續擴店增加消費者黏著度，建立好吃美麗、健康的OMO生活圈，提供會員更好的服務。