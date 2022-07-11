根據NCC公告，台灣之星5月10日發生斷訊事件，統計受影響戶數19萬23戶，當次事件帳單扣抵金額新台幣383.3萬元，這也進一步導致台灣之星5月行動通訊申訴量年增218%。

台灣之星近期兩度發生斷訊事件，一次在5月10日，主要是因區域斷電，但備援電力韌性不足、緊急調度備援電力不夠即時，加上路由器無法正常運作導致全台大斷訊，第二次是7月8日因自家設備異常影響所致。

國家通訊傳播委員會（NCC）最新公布5月消費通訊分析報告，5月行動通訊申訴案件共768件，較去年同期增加24%。其中，通訊連線品質類案件數共607件，占79.04%；其次為申裝、異動、續約類共38件，占4.95%，客戶服務類共33件，占4.3%。

NCC報告指出，五大電信跟去年同期相比，僅台灣之星大幅增加到356件，年增加218%，其餘4家都減少。

NCC指出，台灣之星5月申訴量大增，主因是5月10日發生斷訊事件，另外原因包括基地台抗爭、訊號不佳、網速不符期待等。

台灣之星5月10日斷訊事件，NCC截至5月底共收到251件申訴案。根據台灣之星電信股份有限公司行動寬頻業務服務契約，斷網時間為2到4小時，可抵減月租費5%，4到8小時可抵減8%、8到12小時可抵減10%等。根據NCC公告，台灣之星當次事件影響戶數共19萬23戶，帳單扣抵金額總計383.3萬元。

至於改善方式，NCC指出，5月10日網路障礙事件，應持續優化、加強電力備援韌性；基地台抗爭部分，應加強溝通宣導正確的電磁波觀念，並持續尋求替代站，縮短影響時間；若訊號不佳，應提供分享器加強室內訊號；網速如不符合用戶期待，應優化調整高使用量站台，適時依照用戶使用習慣建議合適的方案。