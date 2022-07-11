專業絕緣材料大廠鉅橡（8074）6月合併營收1.23億元，累計上半年合併營收6.99億元，年增率分別為1.4％與2.04％。

鉅橡6月合併營收1.23億元，維持高檔水平，係PCB耗材受惠消費性電子新品啟動備貨，5G基地台基礎建設與低軌衛星產品需求，與上海、昆山等地封控逐步放寬，電子產業供應鏈陸續復工，物流恢復正常營運，零組件備料訂單需求增加，帶動公司墊板與電木板出貨成長，加上美耐板銷售，推升6月合併營收年增率1.4％。兩大業務穩健成長，鉅橡上半年累計營收6.99億元，年增率2.04％。

子公司昆山鉅橡複合材料有限公司6月配合政策性搬遷，進行遷廠作業，新的廠址位仍於昆山市，做為發貨倉庫使用，該搬遷期間無法拆遷之設備損失、設備運輸之搬遷重置費及相關稅負等將會陸續發生，其處分損益待完成搬遷時並經會計師查核後，將另行公告之。

鉅橡多元布局、精實生產，謹慎觀察疫情與消費市場變化，隨著PCB擴廠需求、新產能持續開出，5G、AIoT及HPC與消費性電子新品等終端應用需求擴增，中長期營運展望正向。