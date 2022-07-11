信邦電子（3023）為業界領先電動車充換電解決方案的公司，日前信邦加入了由山葉、本田、比雅久和KTM集團所創立的可更換電池機車聯盟（Swappable Batteries Motorcycle Consortium, SBMC），成為臺灣首間被SBMC承認的高電流充換電方案提供者，旨在促進輕型電動車輛的使用，並致力於減少二氧化碳的排放量。信邦目前正參與設計此換電系統中電池、車輛和充電基礎設施所共用的充電介面。

當全球正加速進行減碳目標，隨之而來的電氣化，也帶動車輛產業計畫擴大電動車輛的占有比例。由於輕型電動車輛車體較小，市場上已經普及的電動汽車充電接口並不適合雙輪的輕型電動車輛，也因為業界尚未出現一個共用的充電介面，在實現能源共享以達到減少碳排的這件事上一直都推廣得非常慢。但推廣電動車輛仍有一些挑戰，如延長續航里程、縮短充電時間、降低車輛和基礎設施成本等。

為加速各式輕型電動車輛（Light Vehicles, L- Vehicles）的部署，四間業界領導廠商聯署創立SBMC，目標為促進未來在可交換電池和換電系統的全行業標準化，為此類電池提供通用的基礎設施，並確保未來這些車輛在行駛中擁有穩定續航力。

信邦充電連接解決方案，已有八十多萬顆共享電池於市面流通。在全球十大電動汽車充電產品製造商中，已有四家採用了信邦的解決方案。作為電動車充電連接領域的領導者，信邦的解決方案強調負載更高的電流與延長充電介面的生命週期，以達成產業的可持續性發展目標，有助於應對氣候變化這一全球性挑戰；並將標準化的汽車技術和經驗擴展至更講究客製化的產品應用，如自動駕駛和微型交通等。