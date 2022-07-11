建通6月營收2.47億元、月減10.1％、年減39.5％，累計上半年營收為16.5億元、年減25％。公司表示，6月合併營收較上月與去年同期下滑，主要受到銅價下跌、電器插頭類製品市場需求不足，且客戶端仍在去化庫存，加上昆山、上海疫情解封後未如預期出現出貨潮，營收較去年同期大幅下滑；不過，7月開始蘇州建通「異型導體銅材」已正式少量交貨，宣告建通「異型導體銅材」正式進入量產階段，未來仍會持續加大力道，導入各項利基型產品與開發力度。