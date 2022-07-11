全球領先的加密資產與區塊鏈基礎設施提供商幣安宣布，幣安西班牙「Moon Tech Spain, SL」已在西班牙中央銀行註冊成為虛擬資產服務提供商(VASP) 。幣安將按照其中央銀行反洗錢和反恐融資(AML/CTF) 規則的要求，在西班牙提供加密資產交易和託管服務。Moon Tech Spain於2022年1月28日申請註冊，在2022年7月7日獲得西班牙銀行的註冊許可。

西班牙銀行監督並確保提供歐元或其他貨幣兌換加密資產以及電子錢包託管服務的虛擬資產服務提供商遵守AML 和CTF 規則。西班牙銀行還驗證當地實體及其董事是否遵守商業和專業榮譽要求。這是繼幣安在法國和義大利完成當地實體註冊後在歐洲的又一里程碑，也進一步證明了幣安在AML 和CTF 的穩健性。

幣安創始人兼首席執行長趙長鵬（CZ）表示，有效的監管對於加密貨幣的廣泛採用至關重要。我們在合規方面進行了大量投資，並引入了符合AMLD 5 和 6 的工具和政策，以確保我們仍然是業內最安全和最值得信賴的平台。Moon Tech 在西班牙的註冊許可是對幣安團隊辛勤工作的認可，也是我們團隊對打造一個用戶保護優先平台的承諾。