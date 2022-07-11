健鼎（3044）6月份營收幣56.43億元，與去年同期的51.59億元相比年增9.4％，較上月的56.8億元相比月減0.7％。

第二季合併營收為165.71億元，和去年同期的150.43億元相比年成長率10.16％，和今年第一季的173.6億元相比，季減4.5％，主要係受上海封城及解封後客戶端缺工影響出貨不如預期。

累計今年1~6月合併營收為339.31億元，和去年同期的301.44億元相比，年成長率12.6％，上半年營收創歷年同期新高。