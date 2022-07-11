資深主播戴立綱。（中天新聞提供）

時事評論員彭華幹。（中天新聞提供）

資深主播戴立綱「上知天文、下知地理」，他所主持的招牌節目《新聞龍捲風》7月正式變身成為《25號6樓》，並與名嘴彭華幹各自分享屬於自己的故事，內容更貼近廣大民眾及拉近年輕族群，跳脫以往呈現方式來帶出各種主題，創造多元的內容。

節目取名《25號6樓》，是一個無限大空間的想像，主持人戴立綱解釋「《25號6樓》有著多元性的內容及發展，但唯獨沒有政治」，他認為怪怪事情千萬種，任何事件都可以有非常多衍生方向，像是外星人、神秘事件、殺人事件、刑事案件等，都有著揭密不完的議題可探討，將激出更多新的火花。時事評論員彭華幹做為主講人之一，他興奮表示：「節目未來的走向，就是繼續發掘新奇事物，也就是所謂的上知天文下知地理，這是不會變的，更多精彩的內容，我們說給大家聽！」

戴立綱與彭華幹交情深厚，彭華幹「感想一籮筐」，他語帶幽默地說：「立綱是紅花，我是綠葉，我們兩個搭檔，一定是收視保證！」，在彭華幹眼裡，戴立綱就是一個拼命三郎，「有次要模擬一個謀財害命的案子，戴立綱在敘述時太過認真，不小心走到淡水河中，差點跌落，把我嚇的不輕，我當場趕緊阻止」。對於工作，戴立綱抱持「把自己做好最重要」，他堅持內容要做的更廣泛，透過剖析呈現不同的見解，把更多訊息帶給觀眾，所以事事自然盡可能親力親為做到完美。更多怪奇事物剖析就在週一至週日晚間9點中天《25號6樓》：https：／／www.youtube.com／channel／UCfeS-2djwqoUcFGDz80JWtg