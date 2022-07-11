年底九合一選舉逼近，國民黨參選人蔣萬安勤走基層，今日來到內湖新明路的穴居探視環境，蔣萬安表示，拜訪穴居是因為里長過去反應，這裡有很多弱勢長輩，話鋒一轉他也大酸台北市現在的政策，未來不管是建管或是消防都要與時俱進，不能兩手一攤，要知道民眾遇到的問題，在台北市重要的是弱勢長輩合宜居住的環境。

他指出，80公尺地下室有20多間雅房出租，這裡是原本市場改建，5年前的火警住戶也減少，生活條件很惡劣，相關安全有疑慮，謝謝議員給長輩關心和防疫物資，台北市不只是社會福利，長照資源要做更到位。、