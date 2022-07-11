放屁是人體自然的生理現象，但如果經常放屁或放臭屁，就容易讓人很尷尬。營養師蕭瑋霖在臉書粉專指出，放屁的量、氣味，其實和飲食習慣息息相關，有4種人最容易放臭屁，包含愛吃特殊食材的人、愛吃炸物的人、健身的人以及長時間便祕的人，另外他還分享能夠幫助減少產氣的8個祕訣，讓大家遠離放屁困擾。

●最容易放臭屁的4種人：

1、愛吃特殊食材的人

像是大蒜、蔥，這些食物可能含有「烯丙基二硫」（Diallyl Disulfide），在體內會轉為「甲基烯丙基硫醚」（Allyl Methyl Sulfide），而產生臭味。

2、愛吃炸物的人

脂肪會在體內氧化，產生「不飽和醛」（Nonenal），造成臭味。

3、健身的人

在健身的人通常吃比較多蛋白質，蛋白質分解成胺基酸後，可能因腸道中細菌作用，轉變為「吲哚及糞臭素」，導致臭味。

4、長時間便祕的人

因腸道中細菌影響，使糞便中未消化完全的營養素再次發酵，還可能因此造成腸道菌叢失去平衡。

蕭瑋霖解釋，腸胃道會產氣的原因主要有2種，第一就是平時吞入的空氣，每個人在進食時，都會吞入少量空氣，但大多會由打嗝的方式離開胃部，只有少部分進入小腸，可能被吸收或再進入大腸，通過直腸排出；第二則是腸道中的細菌引起，有些食物無法被人體消化吸收，而是被大腸中的細菌分解，而氫氣、二氧化碳、甲烷或硫化氫等氣體，就是細菌分解所產生的副產物。

除此之外，蕭瑋霖也提供8種幫助減少產氣、改善放屁問題的祕訣：

1、細嚼慢嚥

能減少吞入的氣體量，吃飯時不要說話也是一種方法。

2、減少碳酸飲料

碳酸飲料含有氣體，雖然大多會打嗝排出，但仍有少量氣體進入體內，若是腸道脹氣應盡量避免。

3、減少攝取豆製品

豆製品含有寡糖，人體無法消化吸收，容易被細菌利用，進而產氣。

4、減少攝取油炸食品

油炸物在腸道停留時間較久，容易產氣。

5、減少攝取精緻糖食物

糖也是細菌容易利用的原料之一。

6、減少攝取十字花科蔬菜

十字花科蔬菜含有多醣及硫化物，若有脹氣情形發生應先避免食用，但如果平常吃都沒事，就不用刻意避免。

7、減少攝取乳製品

若是有乳糖不耐症或腸道不舒服，就要盡量避免。

8、減少攝取地瓜

地瓜與豆製品一樣富含寡糖，人體無法消化吸收，容易被細菌利用，進而產氣。