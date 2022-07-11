交通部前部長林佳龍確定參選新北，新北市議會國民黨團今天舉行記者會指出，經計算林佳龍與其幕僚至少24次說過不選新北市，當初「台中十年磨一劍，新北百日就相見」，如何讓新北市民信服，認為林佳龍是騙子，要求林說清楚說跟民進黨中央談了什麼條件。不過民進黨發言人、新北市議員李坤城回擊，林佳龍對新北、台北首都圈的規畫有願景、有前瞻性想法，一定能夠讓升格12年的新北市真正「升級」，成為名符其實的「新北市」。

國民黨團書記長廖先翔表示，有心服務新北市民的人大家都心懷感恩，但是林佳龍太多次在公開場合宣布不會參選新北，甚至當時參加新北市議會活動，在議會大門強調不選，之前有蘇貞昌在廟宇前欺騙神明，如今有林佳龍在議會門口欺騙議會、欺騙市民，如此政治人物是否適合擔任新北市長令人存疑。

廖先翔也說，新北不是林佳龍優先的選項，確定參選新北後，卻還是在臉書以台北視角看待新北，新北不是任何政治人物備胎，市民也不是二等公民。

新北市議員江怡臻說，有人統計林佳龍說過6次、13次不選，但最新統計包含他和辦公室人員，其實說過至少24次，他本人不僅斬釘截鐵說過不選，還說過政治人物不要好像永遠都要有一個位子，也說過只有準備台北市長。

「台中十年磨一劍，新北百日就相見」江怡臻說，本來國民黨期待的是政見辯論，卻等到沒心思的林佳龍，害的是新北市民，不歡迎騙子來新北。

議員陳偉杰也列舉過去林佳龍不選新北的理由，林曾說習慣事先準備，現在只剩百餘日，林如何了解新北需求？林也曾說過現在投入不尊重，現在林就是不尊重。

陳偉杰也說，林佳龍曾說過新北交給行政院長蘇貞昌決定，代表民進黨在新北布局就是派系利益分贓，林到底跟蘇達成什麼協議，要說清楚講明白。

另還有「選舉不要為選而選，要為在地負責」、「新北應該給在地年輕人歷練」等理由，陳偉杰認為林都是嘴巴講講，說要給人歷練，最想歷練是他自己。

民進黨新北市議員李坤城表示，新北市是具有包容性的多元化城市，市民一定會歡迎任何有心為新北市做事的人來服務，面對林佳龍有心為新北市服務，但是到目前為止，侯友宜市長卻仍然沒有向市民表達是否參選連任的意願，一個市長不願表達是否連任，不知是否對自己的施政沒有信心，還是準備參選2024年總統大選，所以遲遲不宣布是否連任。

李坤城表示，林佳龍的「有心」對比侯友宜的「無意」，相信新北市民會選擇願意為新北市付出的市長，而不是中途有可能落跑的市長。