睽違兩年，2022台灣仲夏旅遊節來了！交通部觀光局介紹，今年仲夏旅遊節以「清涼」、「消暑」、「涼品」為活動主軸，串聯整合台灣13個國家風景區與14個縣市共27項夏日特色旅遊活動，還有機會抽出最大獎價值將近6萬元的電動車。

觀光局副局長林信任表示，夏天是戶外旅遊盛行的季節，台灣占地理位置優勢，同時擁有美麗海岸風光及廣闊山林景緻。今年特別整合全台夏季旅遊資源，打造台灣仲夏旅遊節系列活動，涵蓋水上活動、海洋音樂會、沙雕藝術、生態旅遊及文化體驗等。活動代言人、金鐘獎行腳節目主持人廖科溢則分享台灣旅遊經驗，他表示台灣各地都有在地特色的消暑涼品，例如阿里山冷泡茶和愛玉、雲嘉南的牛蒡茶、馬祖的藍眼淚特調、澎湖風茹茶、東部海岸的台11手工啤酒、東北角和北海岸的石花凍、茂林的吉拿富小米粽和仙草凍等，他還在花蓮吃過用整顆鳳梨冰起來之後做成的雪花冰等各式冰品，都是夏季旅遊不可錯過的美食。

林信任說，今年仲夏旅遊節有27項系列活動主場活動，其中「雲嘉南鹹味浪潮台灣仲夏之夜音樂會」將於7月16日在台南馬沙溝海水浴場登場，白天可以親海戲水、游泳，晚上則可聆聽當紅流行歌手現場演唱；東北角福隆海水浴場正在舉辦福隆生活節；高雄旗津海水浴場也推出旗津黑沙玩藝節。觀光局同時特別規劃了「仲夏快閃活動」，以夏日吃冰趣、沙灘遛風箏、陽光啦啦隊以及水漾泡泡秀等方式，配合13個國家風景區管理處夏季活動，以及拍照打卡抽獎，凡於台灣仲夏旅遊節任一系列活動拍攝照片、打卡，就有機會抽中價值將近6萬元的Gogoro VIVA KEYLESS電動車。

值得一提的是，2022台灣仲夏旅遊節橫跨通路、旅遊、百貨等多家知名品牌企業共襄盛舉，並推出專屬聯名產品與優惠活動，包括萊爾富便利商店、大苑子茶飲專賣店、環球購物中心、春一枝冰棒等。雄獅旅行社搭配7月16日雲嘉南鹹味旅遊-仲夏之夜音樂會推出兩天一夜的旅遊行程；台灣樂活自行車協會也分別推出「夕鹽浪漫騎旅」、「台江歷史x生態騎旅」等自行車遊程。另外還有雲嘉南在地活動體驗，歡迎民眾一起體驗鹹味旅遊。