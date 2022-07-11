民進黨確定徵召衛福部長陳時中參選台北市長，藍、綠、白「三腳督」態勢正式成形，不過，以過去台北市長經驗來看，多次「三腳督」的經驗，國民黨輸過兩次，對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，不需要用歷史預測未來，不覺得是輕鬆的戰役，但是有信心不鬆懈。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹分析，兩次選舉失敗的原因，也將從過去的經驗汲取教訓，此次無論黨部或蔣萬安都是有備而來，蔣萬安近期也積極走訪基層，更勤跑對手黃珊珊過去擔任議員的內湖選區，蔣萬安今早再度現身內湖，前進新明路穴居關心長者。

面對媒體提問過去國民黨兩次失敗的經驗，蔣萬安表示，台北市民都不停的往前邁進，不需要用歷史預測未來，這次兩面作戰，從來不覺得是輕鬆的戰役，但是有信心不鬆懈，持續行走腳步也不會停下來，會持續用誠意感動市民，用願景來爭取民眾信任。

至於為何會來七次造訪內湖，蔣萬安說， 台北市不只內湖區，十二行政區都是重點耕耘區域，積極行走很重要，在接下來會在每一區出現的次數越來越多。