連靜雯好膚質被誤會有在做除皺拉提。（楠軒工作室提供）

連靜雯好膚質被誤會有在做除皺拉提。（楠軒工作室提供）

方文琳戴上連靜雯聯名口罩和她一起合影。（楠軒工作室提供）

斜槓女王連靜雯主持網路圓夢節目《女神靚掀貨》，新一集與閨蜜享用高級下午茶、又陪閨蜜去醫美診所諮詢，竟被醫美診所專業工作人員認證「我以為妳平常有在做醫美，看起來就是有在做除皺、拉提等」，讓已經5、6年沒踏進醫美診所的連靜雯樂開懷。

連靜雯表示，人人都有追求美的權利，「我認同微整，因為你讓自己狀態更好，或者是去修補一些可能你真的很在意的小缺點，讓自己的狀態維持好、維持年輕，我覺得是一件很棒的事情」。

她也大方分享自己的保養方式，「我現在就是選擇非侵入式的日常保養，但醫美這種也沒有不好，就是每個人的選擇。」除了保養品之外，她也特別分享自己其實很注重洗臉，「保養首重清潔，把臉先洗乾淨很重要，像我每天早晚都會用洗臉機，早晚只要2分鐘」。除了洗臉和選對保養品之外，「每日補充適當的保健食品、膠原蛋白也很重要，其實有很多微量元素都會影響到身體和皮膚，由內而外的補充，讓自己驕傲自信美很重要！」

她上個月推出的「永不放棄聯名口罩」被超多朋友誇獎質感好、顏色百搭，又有隱藏支架功能，許多藝人朋友紛紛在社群上面分享穿搭，連靜雯笑說，「3款就是要讓所有人都可以百變穿搭，又帥又美」，就連日前去看方文琳主演舞台劇時，方文琳也特地戴著這款口罩來拍合照，「我的聯名口罩受到太多人誇獎了，真的很感謝大家的支持！目前已經在討論下一款，也想好新的顏色了，敬請期待！」