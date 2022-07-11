2021年開始，全球進入大基建時代，美國推出2500億美元的數位轉型、電動車、智慧運輸推動計畫，中國提出10兆人民幣用於5G基地台、充電樁等新基建政策，歐盟則有400億歐元的全球門戶投資計畫，將數位經濟、新能源推動擺在重要的方向。數位基礎建設的投資概念，成為投資新顯學。

7月開募的基礎建設基金包括：永豐投信即日起開募的「永豐ESG全球數位基礎建設基金」，以及聯邦投信將於18日開募的「聯邦民生基礎建設股票入息基金 」。

1970年代台灣十大建設造就了台灣經濟奇蹟，與長期擴張的成長榮景，永豐投信在這次推出數位基建新基金中，也將投資產業歸納出新十大建設，包括：數據中樞關鍵產業，如5G基地台、低軌衛星、資料中心、數位電塔等；數位轉型的核心產業，如電子商務倉儲、智慧運輸、生命實驗室等，及未來能源的三大指標產業，智慧電網、再生能源與充電樁等。

根據市場研究機構Markets and Markets統計，相較傳統產業，數位基建產業未來5至10年年複合成長率高達雙位數，如5G基地台可達37.1%、電商倉儲達20.5%、智慧電網達19.1%、再生能源達10%等，而傳統基建複合成長率則較低，如油氣管線為6%、鐵路則僅4.5%等。

永豐投信指出，數位運用成為民眾日常需求，也使得電信商、電商企業等，為了能長期提供穩定的服務，通常會與數位基礎建設企業簽訂5至10年的長約，確保有穩健的基礎建設來維持營運，也因此數位基礎建設企業勢必會在合約中制定每年能重新訂價的條款，維持自身的營運穩健，DWS統計全球基礎建設企業，與客戶的合約內有明訂調漲價格條款的比重高達95%。