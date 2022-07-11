民進黨桃園市長參選人林智堅論文案持續延燒，國民黨智庫、國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖今（11日）邀請台大政治系副教授彭錦鵬一起直播解剖「林智堅論文」，彭錦鵬批評，林智堅的論文是「抄襲加拷貝加剽竊」，論文都沒有引述，想要偷偷瞞混過關，這是「膽大妄為的抄襲！」

彭錦鵬表示，大家檢驗的結果兩者的重複度逾80％，還直接複製貼上另一篇2005年12月的《品質月刊》文章，是「抄襲加拷貝加剽竊」，一點都不擔心被林智堅提告，因為這已經是事實，若討論蔡英文總統的論文就有可能被告，因為至今都還沒看到蔡總統的論文，林智堅的論文是存在的且公開，說得是事實沒有告不告的問題。

他說，學術寫作中若以時間序來判斷，林智堅的論文時間以口試時間為準，竹科則以邀報告的時間為準，可以發現，竹科的時間點早於林智堅的論文，「沒什麼好講的，那就是抄的！」再者，碩士論文與竹科報告兩者有很大的差別，論文追求原創性，因此不能用抄襲的方式。

彭錦鵬表示，碩士論文也不可能憑空寫出，當然會做文獻探討，必須把已經研究出來的內容整理出來，有沒有可能完全原創，這一部分抄襲的可能性非常高，但須經過整理不能用「拷貝」的方式；碩士或博士論文就是解開謎團，林智堅的論文要解開調查的內容，屬於管理學方式並非像實驗結果般完全不能改，這類型的題目，內容應該不會完全相仿。

彭錦鵬進一步說明，政府的委託案是政府訂出一個題目，用預算來招標，由得標團隊來研究，得出的報告就是專屬於委標的機關，若要使用就需要委標機關同意，政府的招標案的結果都會公告，若要使用也要引述註明出處；若要清楚報告是由何單位負責，從合約及報帳內容都可以得知，由此可知，林智堅並非研究團隊也沒有領薪，何來報告是由林所撰寫之說法。

彭錦鵬批評，林智堅認為別人都不知道有竹科的報告，所以偷偷抄襲下來，因為他的論文都沒有引述，想要偷偷瞞混過關，這是「膽大妄為的抄襲！」竹科也不可能委託給林智堅去做研究，簡言之，就是去釐清林智堅是否是當時的研究團隊成員，從合約支薪的帳目都可一目了然。