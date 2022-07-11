台北市立動物園紅毛猩猩「妞莉」出生時，因媽媽泌乳狀況不佳，所以由保育員人工哺育，轉眼間，妞莉已滿10歲，擔起域外保育責任，前往新加坡動物園，希望能找到真愛。

台北市立動物園紅毛猩猩「香妞」和「艾迪」在民國101年4月產下第3胎妞莉，不過園方考量前2胎都沒有順利存活，照養團隊當時給予母女倆密切照顧，觀察到香妞泌乳狀況不佳後，在妞莉出生不到一週就改以人工哺育方式拉拔長大，妞莉也因此個性相當親人。

動物園今天發布新聞稿表示，10年過去，妞莉已經性成熟，因此透過東南亞動物園暨水族館協會（South East Asian Zoos Association，SEAZA）亞洲區人猿族群管理計畫，安排妞莉前往新加坡動物園借展，暫定與來自香港的雄性個體Wan Wan配對。

動物園指出，為了前往新加坡，妞莉須經過一個多月的檢疫，剛開始顯得比較緊張及孤單，會挑食、破壞飲用水設備，保育員、獸醫師團隊想盡各種方法，特別準備多樣化蔬果、特製小型行為豐富化玩具，並花時間陪伴，才讓牠逐漸適應檢疫生活。

動物園表示，妞莉的航班在8日晚間6時起飛，從小照顧牠的保育員特別帶著牠最愛的小棉被和奶瓶做進籠訓練，有效減輕牠對運輸籠的敏感，並舒緩牠在飛往新加坡路途上不適。

動物園表示，8日晚間10時，妞莉已順利抵達新加坡機場，新加坡動物園設有大型雨林環境，相信能提供牠舒適的照養空間，期盼牠能覓得真愛並順利繁衍後代，為極度瀕危的自身族群做出域外保育貢獻。（編輯：方沛清）1110711