聖暉（5536）6月合併年增46％，創同期新高；第二季合併營收65.43億元、上半年合併營收首破百億大關、達到119億元，分別年增20％、32％，皆創同期新高水準。

在績優業績加持下，聖暉今（11）日早盤股價大漲近5％、一度衝上184.5元，目前漲幅仍逾3％。

展望第三季，聖暉表示，隨著單一廠務工程訂單規模大型化，加上近期上游原物料價格回穩等，有助於創造集團良好的接單環境；此外，目前聖暉未完工的在建工案量，仍保持良好的能見度，奠定集團中長期營運穩健成長前景。