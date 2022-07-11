台鋼集團旗下螺絲螺帽廠久陽精密（5011）6月自結合併營收4.19億元、年增15.63％，累合併營收為23.19億、年增36.06％。

董事長孫正強表示，因應市場需求，彈性調整策略，使螺絲本業接單動能維持穩健，未來將持續提升營運績效與強化體質，加上轉投資事業不斷擴展業務規模與多樣性，可望帶動今年整體營運再締新猷。

久陽表示，螺絲本業因應市場狀況，集團策略性調整營運規劃，產線部分，持續優化產品良率，降低成本；接單及出貨部分，業務端積極擴展，接單量較上月成長24％，業務持續與廠內合作，全力出貨增強營運績效。在出貨方面，目前塞港仍影響到出貨量，會持續觀察市場變化，以期接單量穩健成長及提升出貨順暢度。

久陽申辦的轉換公司債與現金增資案已於本月1日經金管會核准通過，並將在近日內召開臨時董事會訂定增資基準日。此次募集的資金將用於償還銀行借款，降低負債比率，同時充實營運資金，預期將可強化財務結構、提升償債能力及資金融通彈性。整體而言，在營運與財務雙雙調整後，公司對下年年營運持審慎樂觀看法。

在轉投資部分，子公司榮福公司的焚化爐業務穩定成長，下一階段規劃爭取「台南城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案」，以期擴展營業規模。孫公司台鋼能源，太陽能案場版圖持續增長，新增兩案場建置完成並規劃本月併聯發電，營收將持續成長挹注新動能。