衛福部長陳時中參選台北市長稱「責任來，我就扛」，新黨台北市議員侯漢廷羅列9大項不負責任的陳時中，質疑至今7000條人命的責任誰來扛，要參選延續政治生命才願意扛責任。

侯漢廷指出，去年8月前不做入境普篩、不給機機優先打疫苗、三級警戒800條人命、疫苗要靠民間企業，今年3月24日決定不打兒童疫苗、台灣防疫被評吹牛全球倒數第二、小吃店電玩店假快篩禍亂全台。

他表示，連續2年在疫情來臨前，快篩、病床、疫苗、藥物、HFNC全準備不足，在毫無準備下，開放共存讓醫護崩潰、人民哀嚎，2萬人中重症、近7000人喪生，家庭天人永隔，質疑這些陳時中都沒有責任嗎？

侯漢廷說，陳時中要參選延續政治生命就扛責任，太多事情，說要負責又不道歉也不下台，既無反省更無愧疚，對人民死傷未曾哀悼。

莫非在陳時中、在民進黨支持者眼中，2萬人中重症、7000人死亡都是倒楣，政府沒一點責任？