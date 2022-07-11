45萬劑莫德納兒童疫苗抵台，該不該讓6個月到5幼童施打？會不會產生副作用？讓不少家長有疑慮。中醫大新竹附設醫院兒科主任陳思融指出，以國外臨床試驗來看，幼童接種疫苗可以降低重症率和死亡率，建議家長讓小小孩施打。

陳思融表示，在美國食品藥品監督管理局（FDA）的報告，莫德納臨床試驗作了超過7000個嬰幼童，並沒有嚴重副作用，也沒有併發心肌炎的報告。

只是幼童打完疫苗可能會出現低燒，比較疲倦、哭鬧等症狀，跟常規施打疫苗的狀況差不多，1、2天就緩解，並沒有因為施打莫德納疫苗出現比較嚴重的副作用。

陳思融並說，6個月寶寶施打疫苗後，如果出現不適，可能不會表達出來，建議父母親可以觀察寶寶的食慾、活力，如果有心肌炎，可能會嘔吐，嗜睡，呼吸喘，冒冷汗及膚色比較慘白等症狀，若小朋友活力很明顯下降，一定要儘速就醫。

陳思融指如果6個月到5歲幼童曾經確診，3個月內體內的covid-19抗體是高的，因此建議確診後，從發病日期3個月後，再去施打疫苗即可。跟其他常規疫苗，目前國內與國際專家都建議可以同時施打、不同部位即可，到時再看CDC更新的指引。

至於6個月以下的寶寶，目前還沒有任何核可的疫苗可以施打，建議懷孕媽咪在寶寶出生以前，完整接種3劑。因為研究發現，孕婦施打mRNA COVID疫苗在寶寶出生後6個月內，可以降低寶寶6成因為covid-19必須住院的比例，抗體通過胎盤的機率是高的，對6個月以下的寶寶來說，是有效的保護力。