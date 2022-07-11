桃園市長鄭文燦11日率「桃園隊」舉辦「團結挺智堅」記者會，面對綠營雙北市長人選出爐，民進黨桃園市長參選人林智堅說陳時中和林佳龍都是最佳人選，過去也都和2人有緊密合作互動，3人特色是有親和力、經驗和歷練，更重要是都熱愛這塊土地，期待攜手作戰。鄭文燦也說，首都生活圈有許多政策和課題需要一致，他會盡力輔選，是否意味「更上一層樓」，鄭文燦四兩撥千金強調自己：「有責任讓桃園、台灣變更好！」

鄭文燦說，北北基桃是首都生活圈，民進黨選對會推薦最溫暖疫情指揮官陳時中選台北，讓停滯的台北能轉動向前，推薦有論述和視野的無任所大使林佳龍，讓雙北雙城成為火車頭，他過去8年執政深刻了解，北北基桃首都生活圈有很多課題和政策需要一致，像是防疫對策要考慮頻繁互動，北北基桃輔選他會參加、幫忙。

鄭文燦也提到，桃園還有另一條軸線是科技走廊，桃竹共同生活圈已經發展成全台灣最年輕、最有發展性、產業投資重鎮，因此桃竹生活圈再發展非常重要，林智堅兼具年輕市長、產業願景和8年治理經驗條件，讓他更成熟、更接地氣、有決斷力、有遠見、魄力和執行力，兩軸線都會努力。

面對北桃人選鄭文燦都居中協調，扮演「領頭羊」重要角色，是否意味為未來更進一步鋪路？鄭文燦說，自己擔任市長將近8年，有責任讓桃園繼續堅定往前走，也有責任讓台灣變更好，參加輔選會比較多一點。

鄭文燦說，如果每個人都能夠思考自己能幫台灣做什麼，盡到這份心，就是人生最大的成就感，所以不管是北北基桃首都圈的輔選，或者是桃竹苗科技走廊的輔選，只要有餘裕他都會盡量幫忙，「但最重要的工作，還是年輕的桃園，要由小智市長接班！」

林智堅說，林佳龍和陳時中都是最佳人選，北北桃首都生活圈人口將近900萬，幾乎是台灣一半人口數，期待和2「部長」以首都生活圈方式規畫政見，攜手聯合作戰，相信北北桃共同生活圈民眾生活是流動的，未來100多天3人會攜手合作勝選。

林智堅提到，自己過去和2人都有緊密合作，過去2年防疫過程衛福部長陳時中每天戰戰兢兢，讓台灣產業因為防疫有成更有競爭力，國人因此健康，期待防疫退散讓市民國人可以脫下口罩；林佳龍在擔任交通部長時，對桃園鐵路地下化、機捷、以及大新竹輕軌都有很多協助，強調3人特色都是非常有親和力、經驗，有地方和中央服務和歷練，更重要都熱愛這塊土地，城市願景都有想法跟執行力。

林智堅也透露林佳龍昨天特別發訊息給自己，2人互相祝福，彼此允諾互相聯合作戰，雖然2天行程都在桃園還沒和林見面，但彼此熟識，「打一通電話就好，沒有問題！」