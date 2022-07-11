國民黨高雄市長參選人柯志恩近日勤跑地方，衝刺選票，今(11日)她在臉書表示，清晨出現輕微咳嗽症狀，經過快篩後確診，並向拜票過程中，接觸到的每一位鄉親民眾，致上最深的歉意。前台北市議員羅智強稍早在臉書祝福柯早日康復，同時也透露其實原本兩人明(12日)要一起向大家公布下一步高雄市長助選的計畫。

柯志恩今談到，雖然過程中，絕大部分的時間都在戶外開放空間，全程配戴口罩，並隨時進行清潔消毒（僅在青雲宮致詞及拍照時短暫拿下口罩）。但是確診對大家帶來的擔憂與不便，真的深感歉疚，祈願大家都健康平安。

羅智強則是在臉書表達關心，並透露原本明天要跟柯志恩一起開一場記者會，向大家公布下一步高雄市長助選的計畫，但得知柯確診的消息，所以這計畫將延後公布。

羅智強也說，柯志恩這陣子辛苦了，看到她在艷陽高照下，勤跑充滿人情味的高雄，真的是有心又努力，這陣子請務必好好休息，把身體養好、養精蓄銳，才能迎接之後的挑戰，祝福她早日康復。